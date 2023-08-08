Он пролетит на расстоянии 6 млн километров от нашей планеты.

К Земле летит потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG). Его диаметр составляет до 960 м, что приблизительно равно длине девяти футбольных полей.

Как сообщает Центр изучения околоземных объектов NASA, астероид приблизится к Земле 23 августа. Он пролетит всего в 6 млн километров от нашей планеты. Ученые прогнозируют, что небесное тело пролетит возле земли на скорости 14,25 километра в секунду.

Потенциально опасными астероидами называют объекты, которые пересекают земную орбиту на расстоянии менее 7,5 млн километров. Однако такая категория еще не означает, что тело неизбежно сталкнется с Землей.

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6 августа возле Земли должен был пролететь гигантский астероид 2023 OQ длиной около 137 метров. Сообщалось, что он пройдет на расстоянии в 3,8 миллиона километров от Земли.

Кроме того, в сторону Земли летит комета размером с город. При чем совсем недавно на ее поверхности произошло мощное извержение вулкана, в результате чего на небесном теле образовались "рога".

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