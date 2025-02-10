Астрономов интригует факт, что это кольцо было замечено в давно известной галактике, открытой еще в 1884 году, хотя никогда раньше оно там не наблюдалось.

Телескоп "Евклид" запечатлел редкое явление под названием кольцо Эйнштейна, которое наглядно показывает, как сильно искривляется пространство под воздействием гравитации галактики.

На снимке галактика NGC 6505, словно нимбом окружена кольцом света. На самом деле это свет другой галактики, находящейся прямо за NGC 6505, и ее свет искривляется под воздействием гравитации, образуя яркое кольцо, говорится в сообщении ESA.

"Это захватывающий и удачный снимок, поскольку такое совершенное кольцо Эйнштейна встречается крайне редко. Мы видим фоновую галактику через пространство и время, сильно искривленное галактикой на переднем плане", - прокомментировал астроном из Открытого университета Стивен Серджент.

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Кольца Эйнштейна - полезный инструмент для астрономов, поскольку они показывают объекты, которые по-другому были бы не видны. Они также дают возможность оценить массу галактики, выступающей в качестве линзы.

Галактика NGC 6505 находится на расстоянии около 590 млн световых лет от Земли, а безымянная галактика, которая видна в виде кольца - на расстоянии 4,4 млрд световых лет.

Научный сотрудник проекта "Евклид" Валерия Петторино отметила, что ее интригует факт, что это кольцо было замечено в давно известной галактике, открытой еще в 1884 году, хотя никогда раньше оно не наблюдалось. По ее слова, это показывает, насколько мощным инструментом является "Евклид", который находит что-то новое даже в тех местах, которые давно изучены.

Миссия "Евклида"

Главная миссия телескопа - это поиски темной материи, на которую приходится около 95% массы Вселенной. Европейское космическое агентство (ESA) запустило телескоп в 2023 году. Проект, стоимостью миллиард евро, должен создать самую точную трехмерную карту Вселенной.

Телескоп ESA может находить галактики на расстоянии до 10 млрд световых лет и очень точно измерять ускорение расширения Вселенной. Это позволит астрономам сделать вывод о масштабном распределении темной материи.

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