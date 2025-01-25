По мнению ученых, в древности, вероятно, произошел ряд "лунных выбросов".

Небольшой астероид, обнаруженный вблизи Земли в августе прошлого года, вероятно, попал в космос вследствие того, что десятки тысяч лет назад по поверхности Луны был нанесен какой-то удар. Ученые предполагают, что зафиксированный обломок - своеобразная "мини-Луна".

Как пишет The New York Times, осенью космический объект размером со школьный автобус, который получил название 2024 PT5, стал известен как новая "мини-Луна" Земли. В прошлом году астрономы спешили его изучить как можно подробнее, пока он находился достаточно близко от нашей планеты. По данным издания, сейчас группа специалистов пришла к выводу: 2024 PT5 является фрагментом Луны.

"Возможно, этот объект был выброшен в космос в результате удара по лунной поверхности, который произошел десятки тысяч лет назад", - сказано в публикации.

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Как отмечается, это второй случай, когда ученые связывают околоземный объект с Луной. В частности, в 2021 году они сделали аналогичное предположение о происхождении другого астероида - 469219 Kamoʻoalewa. Таким образом, открытия астрономов свидетельствуют о том, что когда-то произошел ряд "лунных выбросов", о чем до недавнего времени было неизвестно.

"Мы знали, что фрагменты Луны могут скрываться в таких околоземных орбитах", - отметил ведущий автор исследования, исследователь Лоуэлловской обсерватории Тедди Карета.

В статье говорится о том, что Земля часто сталкивается с астероидами или метеороидами, которые могут становиться ее временными спутниками или "квазиспутниками". Современные обсерватории, такие как ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), предназначены для обнаружения таких объектов. Время для подобных исследований очень ограничено - такие "спутники" Земли остаются в поле зрения лишь несколько недель или месяцев.

В частности, 2024 PT5 был впервые обнаружен 7 августа, уже 16 августа команда Кареты зафиксировала объект с помощью телескопа в Аризоне и инфракрасного телескопа NASA на Гавайях.

Карета сравнил запечатленные световые характеристики 2024 PT5 с лунными образцами, собранными миссиями "Аполлон" и советскими автоматическими станциями. Исследование показало, что состав астероида совпадает с силикатными лунными породами. Кроме того, его траектория в форме "подковы" указывает на местное происхождение.

По словам профессора Вишну Редди из университета Аризоны, проведенный анализ убедительно доказывает лунное происхождение 2024 PT5. Однако подтвердить эту гипотезу нельзя без физического образца.

"Косвенные доказательства делают лунный вариант наиболее логичным. Но пока вы не привезете образец, невозможно точно сказать, что это кусок Луны", - сказал он.

Отмечается, что пока нет планов по отбору фрагментов 2024 PT5 для исследований на Земле. Однако, Китай разрабатывает миссию Tianwen-2, чтобы собрать образцы объекта 469219 Kamoʻoalewa.

В то же время астроном Рауль де ла Фуэнте Маркос из Мадридского университета назвал его "убедительным доказательством" лунного происхождения объекта. Его собственное исследование, которое будет опубликовано в ближайшее время, обнаружило еще один возможный фрагмент Луны - астероид 2022NX1.

Отмечается, что эти находки помогают лучше понять процессы, формирующие лунные породы, и вызывают интерес людей к "мини-Лунам", которые не представляют угрозы для Земли.

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Напомним, в апреле 2024 года во время облета Гренландии ученые NASA обнаружили огромную сеть туннелей, которые были скрыты под 30 метрами льда. По данным Interesting Engineering, оказалось, это была сверхсекретная военная база США, которую построили в разгар холодной войны. Также там хранили ядерные ракеты в арктических туннелях.

Сейчас это заброшенная реликвия, переполненная опасными отходами, запертая во льдах, но не обязательно вне опасности. С таянием льдов Гренландии призраки лагеря "Сенчури" могут вскоре выйти на поверхность, угрожая как окружающей среде, так и международным отношениям.

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