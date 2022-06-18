На новых снимках представлены не только звезды, но и межгалактическая среда - пыль и газ, окружающие звезды.

Когда мы видим изображения галактик за пределами Млечного Пути, мы обычно видим в первую очередь свет их звезд. Но звезды - далеко не единственный ингредиент, из которого состоит галактика.

На новых снимках, представленных на сайте обсерватории Hubble ученые показали межгалактическую среду - не пустое пространство, а заполненное разреженными или плотными облаками пыли и газа, дрейфующими между звездами.

Были выпущены новые изображения, показывающие распределение пыли в четырех галактиках, ближайших к Млечному Пути: Большое и Малое Магеллановы Облака; галактика Андромеды, большая спиральная галактика на расстоянии 2,5 миллиона световых лет; и галактика Треугольника, спиральная галактика на расстоянии 2,73 миллиона световых лет.

Напомним, ранее ученые нашли самую быстрорастущую Черную дыру во Вселенной. Эта сверхмассивная Черная дыра растет так быстро, что светит в 7000 раз ярче, чем весь Млечный Путь.

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