фото IMAGE: ESA, NASA, NASA-JPL, Caltech, Christopher Clark (STScI), S. Kim (Sejong University), T. Wong (UIUC)

Когда мы видим изображения галактик за пределами Млечного Пути, мы обычно видим в первую очередь свет их звезд. Но звезды - далеко не единственный ингредиент, из которого состоит галактика.

На новых снимках, представленных на сайте обсерватории Hubble ученые показали межгалактическую среду - не пустое пространство, а заполненное разреженными или плотными облаками пыли и газа, дрейфующими между звездами.

Были выпущены новые изображения, показывающие распределение пыли в четырех галактиках, ближайших к Млечному Пути: Большое и Малое Магеллановы Облака; галактика Андромеды, большая спиральная галактика на расстоянии 2,5 миллиона световых лет; и галактика Треугольника, спиральная галактика на расстоянии 2,73 миллиона световых лет.

фото IMAGE: ESA, NASA, NASA-JPL, Caltech, Christopher Clark (STScI), S. Stanimirovic (UW-Madison), N. Mizuno (Nagoya University)
фото IMAGE: ESA, NASA, NASA-JPL, Caltech, Christopher Clark (STScI), E. Koch (University of Alberta), C. Druard (University of Bordeaux)
фото IMAGE: ESA, NASA, NASA-JPL, Caltech, Christopher Clark (STScI), R. Braun (SKA Observatory), C. Nieten (MPI Radioastronomie), Matt Smith (Cardiff University)

Напомним, ранее ученые нашли самую быстрорастущую Черную дыру во Вселенной. Эта сверхмассивная Черная дыра растет так быстро, что светит в 7000 раз ярче, чем весь Млечный Путь.

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