Астрономы нашли галактику сразу с тремя черными дырами в центре

По их мнению, это первое в истории открытие одновременного слияния сразу трех галактик.

Ученые обнаружили сразу три супермассивные черные дыры, которые лежат друг возле друга в галактике под названием NHC 6240. Она расположена в 300 миллионов световых лет от нас. По словам астрономов, открытие проливает новый свет на то, как самые большие галактики во Вселенной были сформированы.

Как пишет Newsweek, ученые считают, что крупнейшие галактики с сотнями миллиардов звезд имеют супермассивную черную дыру в центре. Такие тяжелые объекты имеют массу в сотни миллионов раз большую, чем наше Солнце. NHC 6240 не привычная галактика из-за своей нестандартной формы. Ученые долгое время считали, что она была сформирована в результате столкновения двух меньших образований, а потому содержит две черные дыры в ядре. Однако, последние наблюдения выявили неожиданное.

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«Благодаря нашим наблюдением с чрезвычайно высоким пространственным разрешением мы смогли показать, что галактическая система NGC 6240 содержит не две, как считалось раньше, а три супермассивные черные дыры в центре», - сказал главный автор исследования из Университета Геттингена Вольфрам Воллачный.

Астрономы говорят, что каждая из этих черных дыр имеет массу, которая в 90 миллионов раз больше, чем у нашего Солнца. Все они размещены в регионе с диаметром менее чем 3 тысячи световых лет.

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«До этого времени такая концентрация супермассивних черных дыр никогда не наблюдалась во Вселенной. Данный случай дает доказательства возможности процесса одновременного слияния трех галактик вместе с их черными дырами в центре», - сказал другой соавтор исследования Петер Вейльбахер из Института астрофизики в Потсдаме.