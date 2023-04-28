Новые изображения дают представление о загадочном поведении черной дыры.

Впервые ученые сфотографировали колоссальную струю плазмы, вырывающейся в космос с края сверхмассивной черной дыры М87. Кроме того, ученые впервые увидели тень черной дыры и ее джет вместе на одном изображении. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, должно помочь астрономам понять, как генерируются эти гигантские потоки плазмы.

"Мы знаем, что джеты выбрасываются из области, окружающей черные дыры, - говорит астроном Ру-Сен Лу из Шанхайской астрономической обсерватории в Китае, - но мы до сих пор не до конца понимаем, как это происходит на самом деле. Чтобы изучить это напрямую, нам нужно наблюдать происхождение джета как можно ближе к черной дыре".

Ученые определили, что черная дыра в галактике M87 имеет джет, длина которого в радиоволнах достигает 100 тысяч световых лет, что примерно равно диаметру нашей собственной галактики.

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Галактика M87 расположена примерно в 55 миллионах световых лет от нас и содержит сверхмассивную черную дыру, масса которой примерно в 6,5 миллиардов раз превышает массу Солнца.

Ученые обнаружили древнейшую черную дыру - что о ней известно

Как сообщал УНИАН ранее, ученые обнаружили самую древнюю сверхмассивную черную дыру. Ее масса в 10 миллионов раз больше массы нашего Солнца и она до сих пор активно растет.

Астрономы считают, что эта черная дыра образовалась всего через 570 миллионов лет после Большого взрыва.

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