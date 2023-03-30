Объект, ошибочно принятый за галактику, на самом деле является черной дырой, направленной прямо на Землю.

Новое исследование предполагает, что объект PBC J2333.9-2343, который когда-то считался радиогалактикой, на самом деле является активной черной дырой, которая изменила угол и направилась прямо на Землю.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, передает LiveScience.

В далекой галактике сверхмассивная черная дыра, выбрасывающая излучение со скоростью, близкой к скорости света, сместила свой угол на колоссальные 90 градусов и стала указывать прямо на Землю. Такой резкий разворот объекта озадачил физиков.

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Активные ядра галактик (AGN) - это "голодные" черные дыры, которые есть во многих других галактиках. Они аккрецируют материю (процесс приращения массы небесного тела путем гравитационного притяжения материи (обычно газа) на него из окружающего пространства, - УНИАН) и извергают мощные потоки высокоэнергетических частиц, известные как релятивистские струи (или джеты, - это струи плазмы, вырывающиеся из центров (ядер) таких астрономических объектов, как активные галактики, квазары и радиогалактики, - УНИАН). AGN классифицируются в зависимости от того, какая часть AGN направлена на Землю.

PBC J2333.9-2343, большая галактика диаметром около 4 миллионов световых лет (1 световой год равен примерно 9,5 триллиона километров, - УНИАН), ранее классифицировалась как радиогалактика. Это означает, что гигантские струи плазмы из ее активного ядра были направлены перпендикулярно линии зрения с Земли.

Но новое исследование ученых реклассифицирует галактику как блазар. Это означает, что струи плазмы из черной дыры теперь направлены прямо на Землю. Таким образом, релятивистские струи галактики сместились на "драматическую" степень, пишут эксперты.

"Наша гипотеза заключалась в том, что релятивистская струя ее сверхмассивной черной дыры изменила свое направление, и чтобы подтвердить эту идею, нам пришлось провести множество наблюдений", - сказала ведущий автор исследования, астрофизик Лорена Эрнандес-Гарсия.

Эрнандес-Гарсия и ее коллеги наблюдали за PBC J2333.9-2343 почти во всем электромагнитном спектре, от радиоволн до гамма-лучей. Их наблюдения показали, что у этой галактики были характеристики, типичные для блазаров: она становилась то более яркой, то тускнела, и у нее были похожие на блазаровские струи плазмы. Таким образом, они пришли к выводу, что объект, скорее всего, был блазаром.

Исследователи также наблюдали два лепестка - области, где струи AGN взаимодействуют с окружающим газом - где некоторые струи плазмы ранее оставили свой след. Однако лепестки этого блазара "очень старые", сказала Эрнандес-Гарсия, добавив, что "они являются пережитками прошлой активности, тогда как структуры, расположенные ближе к ядру, представляют собой более молодые и активные струи".

Эти "спящие" лепестки свидетельствуют о том, что релятивистские струи действительно изменили направление. То, что джеты галактики появляются в разных местах, не является чем-то беспрецедентным. Для PBC J2333.9-2343, похоже, существует только один источник активности, и он изменил курс.

Астрономы пока не определили, что могло вызвать такой большой великий сдвиг. Текущие теории позволяют предположить, что произошло слияние галактик, когда другая большая галактика столкнулась с PBC J2333.9-2343, сместив ее ориентацию.

Другие исследования космоса

Ранее УНИАН сообщал, что британские астрономы обнаружили сверхмассивную черную дыру, масса которой примерно в 30 миллиардов раз превышает массу Солнца. Ученые говорят, что черная дыра впервые обнаружена с помощью гравитационного линзирования.

Ранее ученые сделали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. На снимке можно впервые увидеть сверхмассивную черную дыру, известную как Стрелец А*, а также получить прямое доказательство того, что она действительно существует.

Также астрономы из Ягеллонского университета в Кракове зафиксировали ритмичные колебания в гамма-излучении блазара Markarian 501 (Mrk 501), который располагается на расстоянии 456 млн световых лет от Земли. Точная причина этого явления пока не ясна. По мнению исследователей, возможной причиной этого явления может быть присутствие в блазаре двойной сверхмассивной черной дыры.

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