IT-специалисты рассказали о правилах безопасности детей в соцсетях в Международный день защиты детей

Перед регистрацией детей в социальных сетях стоит научить их контролировать публикации и не делиться лишней информацией на своих страницах, так как это может повлиять на их будущее.

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET рассказали о правилах безопасного поведения детей в соцсетях в Международный деть защиты детей, который традиционно отмечается в мире 1 июня.

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Соответствующая информация содержится на сайте ESET.

«Большинство пользователей интернета спешат зарегистрироваться хотя бы в одной из соцсетей, особенно растет популярность социальных сетей среди юных пользователей. Такие аккаунты развлекают детей и помогают общаться между собой, однако редко контролируются родителями. Именно поэтому к Международному дню защиты детей специалисты ESET подготовили советы по предотвращению опасностей, с которыми могут столкнуться дети в социальных сетях Facebook, Instagram, TikTok и других сайтах», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, большинство информации, фото и видео, опубликованных в соцсетях, остаются в интернете навсегда. Однако довольно небольшое количество пользователей вспоминают об этом, публикуя новые фото или свои мысли относительно определенной темы.

Поэтому перед регистрацией детей в социальных сетях стоит научить их контролировать публикации и не делиться лишней информацией на своих страницах, так как это может повлиять на их будущее.

«Детская неосторожность может преследовать человека всю жизнь и иметь неприятные последствия, например, отказ в поступлении в желаемый университет или изменение профессии. К сожалению, есть множество примеров того, как твиты, сообщения на форумах и даже фотографии и комментарии преследуют спортивных деятелей и государственных чиновников. При желании поделиться чем-то в социальных сетях приучайте ребенка советоваться со взрослыми или же думать, чтобы сказали родители, увидев определенное фото или комментарии», - уточнили эксперты по кибербезопасности.

Не менее важным правилом, по данным ESET, является осторожное отношение к незнакомцам. Обычное селфи ребенка может стать причиной преследования и шантажа интернет-преступниками или кибербуллинга со стороны незнакомцев и приятелей, который переходит и в реальный мир.

Эксперты добавляют, что соцсети постоянно обновляют свои настройки конфиденциальности и безопасности для улучшения защиты аккаунтов пользователей. Поэтому важно рассказать юным пользователям о конфиденциальности данных и их обработке, а также приучить детей быть ответственными в этом вопросе.

По данным пресс-службы ESET, Facebook для облегчения настройки конфиденциальности аккаунта имеет инструмент, который позволяет смотреть на профиль глазами разных типов зрителей, от друзей до незнакомых людей. Еще одной полезной функцией является возможность проверить, кто может видеть прошлые и будущие сообщения.

«Чтобы помочь обеспечить защиту юных пользователей онлайн используйте программы для родительского контроля, например, ESETParentalControl для Android. Программа позволяет контролировать приложения и блокировать неприемлемый контент на устройстве ребенка», - подытожила пресс-служба компании.

Как сообщал УНИАН, по данным ESET, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

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