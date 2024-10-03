Увидеть это явление можно было всего в нескольких странах.

Жители Южной Америки стали свидетелями солнечного затмения в виде "огненного кольца". Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, Луна закрыла большую часть солнца над Тихим океаном, дав всего нескольким участкам Земли впечатляющее кольцевое затмение "огненное кольцо".

Только остров Пасхи и небольшая область около южной оконечности Чили и Аргентины стали свидетелями кольцевого затмения, которое длилось всего несколько минут.

Кольцевое затмение происходит, когда Луна находится слишком далеко от Земли, чтобы полностью закрыть Солнце, как при полном затмении. Во время такого затмения создается темный силуэт, окруженный ярким кольцом света, называемым антумброй, или, проще говоря, "огненным кольцом".

По данным агентства, когда днем ​​солнце потемнело над островом Пасхи, люди собрались на улице, скандировали, играли музыку и надевали специальные очки, чтобы хоть краем глаза увидеть затмение.

"Я взволнована, когда люди кричат. Всеобщий пыл делает это еще более захватывающим", - рассказала жительница острова Алехандра Астудильо.

"Это было необычайное явление, которое нечасто можно увидеть. Я впервые увидел это, и это было действительно здорово", - рассказала еще один очевидец этого явления.

Согласно данным НАМА, южная половина Южной Америки, а также части Антарктиды и Гавайев увидели частичное затмение.

Полное солнечное затмение 2024

В этом году 8 апреля жители Северной Америки имели возможность увидеть редкое астрономическое событие - полное солнечное затмение. Для зрителей полное затмение длилось до 4 минут 28 секунд. Астронавтам НАСА даже удалось снять это видео из космоса.

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