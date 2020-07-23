Неземные пейзажи Марса: блогеры смонтировали первый 4K-фильм с поверхности планеты (видео)

Британские блогеры считают, что их короткий фильм создает наиболее "живое" впечатление от реального пребывания на Марсе.

Это видео точно не из этого мира. Чрезвычайно зрелищные фото были сделаны на поверхности Марса роботами NASA. Но теперь их объединили в одном видео очень высокого качества.

Как пишет New York Post, 10-минутный фильм показывает панорамные пейзажи Красной планеты с большими пустынями, массивными дюнами, крепкими скалами и потрескавшимися ландшафтами, усеянными острыми камнями.

"Это первое видео Марса в невероятном 4K-разрешении", - говорит закадровый голос.

Видео-путешествие на поверхности "другого мира" опубликовали британские блогеры ElderFox Documentaries. Они взяли цифровые снимки, сделанные тремя марсоходами NASA: Spirit, Opportunity и Curiosity.

Читайте такжеКитай запустил свою первую миссию на Марс (фоторепортаж)

Эти фото "склеили", чтобы создать впечатление, будто камера поворачивается и снимает панораму безлюдного, мертвого мира. По мнению авторов, они смогли создать "наиболее живое впечатление от пребывания на Марсе".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram