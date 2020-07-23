Неземные пейзажи Марса: блогеры смонтировали первый 4K-фильм с поверхности планеты (видео)
Это видео точно не из этого мира. Чрезвычайно зрелищные фото были сделаны на поверхности Марса роботами NASA. Но теперь их объединили в одном видео очень высокого качества.
Как пишет New York Post, 10-минутный фильм показывает панорамные пейзажи Красной планеты с большими пустынями, массивными дюнами, крепкими скалами и потрескавшимися ландшафтами, усеянными острыми камнями.
"Это первое видео Марса в невероятном 4K-разрешении", - говорит закадровый голос.
Видео-путешествие на поверхности "другого мира" опубликовали британские блогеры ElderFox Documentaries. Они взяли цифровые снимки, сделанные тремя марсоходами NASA: Spirit, Opportunity и Curiosity.
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Эти фото "склеили", чтобы создать впечатление, будто камера поворачивается и снимает панораму безлюдного, мертвого мира. По мнению авторов, они смогли создать "наиболее живое впечатление от пребывания на Марсе".
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