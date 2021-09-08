Новинку запатентовали 2 сентября, но не сообщается, когда она появится в магазинах.

Компания Huawei, которая планировала до конца года установить HarmonyOS на 100 миллионов устройств, создала смартфон с бесконтактным управлением. Функция называется "Управление жестами от руки".

Об этом пишет LetsGoDigital.

Новый смартфон визуально похож на предыдущие гаджеты компании со складным дисплеем. При этом указано, что в устройстве улучшена система бесконтактного управления.

Внутрь экрана смартфона установили специальный датчик. Благодаря такому решению можно поменять диагональ экрана, просто проведя по нему пальцем, и при этом будет звучать специальная мелодия.

Читайте такжеРассекречены дата и время презентации iPhone 13Кроме того, гибкий дисплей разворачивается и сворачивается пальцами или ладонью. Также "умный" смартфон умеет подстраивать под скорость движения пальцев сворачивание и разворачивание рулонной матрицы.

Патент зарегистрировали в WIPO 2 сентября. В компании не сообщают, когда новинка выйдет в продажу.

Как ранее сообщал УНИАН, американская компания Apple разработала инновационный компьютер, корпус которого изготовлен из цельного куска стекла. Соответствующий патент был замечен на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США.

Автор: Анастасия Горбачева