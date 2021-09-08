Экран устройства создан на базе гибкой OLED-панели и немного изгибается книзу.

Американская компания Apple разработала компьютер, корпус которого изготовлен из цельного куска стекла.

Об этом сообщает издание Patently Apple.

Соответствующий патент был замечен на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO).

Согласно заявленной информации, ноу-хау представляет из себя компьютер-моноблок, состоящий из изогнутого книзу цельного куска стекла. На единой изогнутой подложке расположены дисплей и клавиатура.

Читайте такжеApple проведет сразу три осенние презентации: какие новинки представит компанияПричем все компоненты устройства, включая процессор, материнскую плату, оперативную память и прочие составляющие, расположены внутри корпуса.

Также устройство имеет подставка, которая позволяет ему держаться ровно на горизонтальной поверхности.

Очевидно экран моноблока создан на базе гибкой OLED-панели, поскольку его дисплей также немного изгибается книзу.

Стекло для компьютера инженеры планируют изготовлять из прозрачных, покрытых, окрашенных или других материалов, обработанных для получения непрозрачного компонента. Также корпус содержит полупрозрачные полимеры и полупрозрачную керамику.

Напомним, ранее СМИ сообщили о новой функции в смартфонах от Apple - возможности совершать звонки и отправлять сообщения даже без подключения к мобильной сети.

Автор: Станислав Кожемякин