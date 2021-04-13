В целом переход мобильных устройств Huawei на новую систему начнется с июня 2021 года.

Китайский производитель электроники Huawei планирует обеспечить свыше 100 млн устройств собственной операционной системой HarmonyOS в 2021 году.

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Ранее Huawei заключила контракты с более чем 20 поставщиками оборудования и 280 разработчиками программного обеспечения для работы в экосистеме продуктов Huawei. По словам представителей Huawei, HarmonyOS представляет собой новое поколение мобильных операционных систем с единым языком для разных устройств. В настоящий момент планируется, что флагманские модели Huawei, в том числе Mate X2, получат HarmonyOS уже в апреле 2021 года. В целом переход мобильных устройств Huawei на новую систему начнется с июня 2021 года, передает kommersant.

Операционная система Huawei

В 2019 году Huawei начала разработку собственной мобильной операционной системы в ответ на санкции со стороны США, из-за которых смартфоны компании потеряли доступ к приложениям Google на Android. HarmonyOS 2.0 была представлена в сентябре 2020 года, она поддерживает «умные» телевизоры, автомобили и смартфоны.

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Автор: Ирина Погорелая