Геомагнитные бури в октябре / фото REUTERS

Совсем скоро Землю накроет магнитная буря. Солнечная активность будет несильной, но может негативно повлиять на метеозависимых людей. Чтобы магнитная буря не стала для вас неожиданностью, стоит ознакомиться с прогнозом.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Магнитные бури в октябре: когда ожидаются

Прогноз магнитных бурь на октябрь / фото tesis.lebedev.ru

Солнечная активность средней силы прогнозируется во вторник 19 октября. Самым опасным периодом будет время с 6:00 до 12:00. Следующая буря будет уже в другом месяце – 6 ноября.

Магнитные бури: влияние на здоровье

Влиянию магнитных бурь сильнее всего подвержены метеозависимые и пожилые, обладатели хронических болезней и беременные женщин. В дни повышенной солнечной активности могут наблюдаться такие симптомы:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • повышенное артериальное давление;
  • тошнота;
  • обострение хронических болезней;
  • боль в сердце и суставах;
  • бессоница или сонливость.

Чтобы минимизировать негативное влияние бури, следует придерживаться следующих правил:

  1. Откажитесь от кофе, сигарет, алкоголя. Пейте больше травяного чая.
  2. Ограничьте употребление жирной, жареной, острой пищи.
  3. Больше времени проводите на улице и чаще гуляйте пешком.
  4. Ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 8 часов.
  5. Перед сном принимайте контрастный душ.

Автор: Екатерина Пулатова