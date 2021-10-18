Совсем скоро Землю накроет магнитная буря. Солнечная активность будет несильной, но может негативно повлиять на метеозависимых людей. Чтобы магнитная буря не стала для вас неожиданностью, стоит ознакомиться с прогнозом.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Магнитные бури в октябре: когда ожидаются
Солнечная активность средней силы прогнозируется во вторник 19 октября. Самым опасным периодом будет время с 6:00 до 12:00. Следующая буря будет уже в другом месяце – 6 ноября.
Магнитные бури: влияние на здоровье
Влиянию магнитных бурь сильнее всего подвержены метеозависимые и пожилые, обладатели хронических болезней и беременные женщин. В дни повышенной солнечной активности могут наблюдаться такие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- повышенное артериальное давление;
- тошнота;
- обострение хронических болезней;
- боль в сердце и суставах;
- бессоница или сонливость.
Чтобы минимизировать негативное влияние бури, следует придерживаться следующих правил:
- Откажитесь от кофе, сигарет, алкоголя. Пейте больше травяного чая.
- Ограничьте употребление жирной, жареной, острой пищи.
- Больше времени проводите на улице и чаще гуляйте пешком.
- Ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 8 часов.
- Перед сном принимайте контрастный душ.