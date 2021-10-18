Магнитные бури в октябре могут вызывать головокружение и головную боль.

Совсем скоро Землю накроет магнитная буря. Солнечная активность будет несильной, но может негативно повлиять на метеозависимых людей. Чтобы магнитная буря не стала для вас неожиданностью, стоит ознакомиться с прогнозом.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Магнитные бури в октябре: когда ожидаются

Солнечная активность средней силы прогнозируется во вторник 19 октября. Самым опасным периодом будет время с 6:00 до 12:00. Следующая буря будет уже в другом месяце – 6 ноября.

Магнитные бури: влияние на здоровье

Влиянию магнитных бурь сильнее всего подвержены метеозависимые и пожилые, обладатели хронических болезней и беременные женщин. В дни повышенной солнечной активности могут наблюдаться такие симптомы:

головная боль;

головокружение;

повышенное артериальное давление;

тошнота;

обострение хронических болезней;

боль в сердце и суставах;

бессоница или сонливость.

Чтобы минимизировать негативное влияние бури, следует придерживаться следующих правил:

Откажитесь от кофе, сигарет, алкоголя. Пейте больше травяного чая. Ограничьте употребление жирной, жареной, острой пищи. Больше времени проводите на улице и чаще гуляйте пешком. Ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 8 часов. Перед сном принимайте контрастный душ.

Автор: Екатерина Пулатова