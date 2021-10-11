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Середина октября 2021 года отметится двумя магнитными бурями средней силы. Такие дни могут быть опасны для метеозависимых и пожилых людей. Чтобы магнитная буря не стала для вас неожиданностью, стоит ознакомиться с прогнозом на месяц. 

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Магнитные бури в октябре: опасные даты

Прогноз магнитных бурь на октябрь / фото tesis.lebedev.ru

Первая буря средней силы ожидается во вторник 12 октября. Самым опасным будет время с полуночи до 13:00. Следующая повышенная солнечная активность прогнозируется во вторник 19 октября. Она также будет несильной. Важно отметить, что прогноз на такой большой период неточным и может меняться со временем.

Магнитные бури: влияние на здоровье

Во время магнитных бурь у людей могут возникать такие симптомы:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • тошнота;
  • боль в сердце и суставах;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышенное артериальное давление;
  • бессоница или сонливость.

Чтобы минимизировать негативное влияние бури, следует придерживаться следующих правил:

  1. Откажитесь от кофе, сигарет, алкоголя. Пейте больше травяного чая.
  2. Ограничьте употребление жирной, жареной, острой пищи.
  3. Больше времени проводите на улице и чаще гуляйте пешком.
  4. Ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 8 часов.
  5. Перед сном принимайте контрастный душ.

Автор: Екатерина Пулатова