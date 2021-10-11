Середина октября 2021 года отметится двумя магнитными бурями средней силы. Такие дни могут быть опасны для метеозависимых и пожилых людей. Чтобы магнитная буря не стала для вас неожиданностью, стоит ознакомиться с прогнозом на месяц.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Магнитные бури в октябре: опасные даты
Первая буря средней силы ожидается во вторник 12 октября. Самым опасным будет время с полуночи до 13:00. Следующая повышенная солнечная активность прогнозируется во вторник 19 октября. Она также будет несильной. Важно отметить, что прогноз на такой большой период неточным и может меняться со временем.
Магнитные бури: влияние на здоровье
Во время магнитных бурь у людей могут возникать такие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- тошнота;
- боль в сердце и суставах;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенное артериальное давление;
- бессоница или сонливость.
Чтобы минимизировать негативное влияние бури, следует придерживаться следующих правил:
- Откажитесь от кофе, сигарет, алкоголя. Пейте больше травяного чая.
- Ограничьте употребление жирной, жареной, острой пищи.
- Больше времени проводите на улице и чаще гуляйте пешком.
- Ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 8 часов.
- Перед сном принимайте контрастный душ.