Всего в октябре ожидается две магнитные бури.

Середина октября 2021 года отметится двумя магнитными бурями средней силы. Такие дни могут быть опасны для метеозависимых и пожилых людей. Чтобы магнитная буря не стала для вас неожиданностью, стоит ознакомиться с прогнозом на месяц.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Магнитные бури в октябре: опасные даты

Первая буря средней силы ожидается во вторник 12 октября. Самым опасным будет время с полуночи до 13:00. Следующая повышенная солнечная активность прогнозируется во вторник 19 октября. Она также будет несильной. Важно отметить, что прогноз на такой большой период неточным и может меняться со временем.

Магнитные бури: влияние на здоровье

Во время магнитных бурь у людей могут возникать такие симптомы:

головная боль;

головокружение;

тошнота;

боль в сердце и суставах;

обострение хронических заболеваний;

повышенное артериальное давление;

бессоница или сонливость.

Чтобы минимизировать негативное влияние бури, следует придерживаться следующих правил:

Откажитесь от кофе, сигарет, алкоголя. Пейте больше травяного чая. Ограничьте употребление жирной, жареной, острой пищи. Больше времени проводите на улице и чаще гуляйте пешком. Ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 8 часов. Перед сном принимайте контрастный душ.

Автор: Екатерина Пулатова