Прогноз магнитных бурь на февраль предупредит нас о самых опасных днях этого месяца.

Магнитные бури - это опасные космические явления, когда многие люди испытывают ухудшение самочувствия. УНИАН предупреждает о надвигающейся буре и рассказывает, как облегчить свое состояние в опасные даты.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Магнитные бури в феврале 2022 года

10 и 11 февраля Землю накроет довольно мощная магнитная буря. Следующая буря прогнозируется 13 и 14 февраля и также будет достаточно сильной. 18 и 25 февраля ожидается слабая солнечная активность.

Магнитная буря: влияние на здоровье

Во время повышенной солнечной активности возможно ухудшение самочувствия у метеозависимых и пожилых людей, обладателей хронических болезней, а также беременных женщин. В дни магнитных бурь возможны такие симптомы:

головная боль;

головокружение;

тошнота;

боль в мышцах и суставах;

повышенное артериальное давление;

обострение хронических болезней;

бессоница;

слабость и раздражительность.

Чтобы облегчить свое состояние во время бури, рекомендуется придерживаться правил здорового образа жизни в опасные даты.

Откажитесь от жирной, острой и жареной еды. Ешьте больше овощей и рыбы.

Чаще гуляйте пешком на свежем воздухе.

Откажитесь от алкоголя, сигарет, кофе и энергетиков. Замените их зеленым чаем.

Принимайте контрастный душ перед сном.

Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время.

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