Магнитные бури - это опасные космические явления, когда многие люди испытывают ухудшение самочувствия. УНИАН предупреждает о надвигающейся буре и рассказывает, как облегчить свое состояние в опасные даты.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Магнитные бури в феврале 2022 года
10 и 11 февраля Землю накроет довольно мощная магнитная буря. Следующая буря прогнозируется 13 и 14 февраля и также будет достаточно сильной. 18 и 25 февраля ожидается слабая солнечная активность.
Магнитная буря: влияние на здоровье
Во время повышенной солнечной активности возможно ухудшение самочувствия у метеозависимых и пожилых людей, обладателей хронических болезней, а также беременных женщин. В дни магнитных бурь возможны такие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- тошнота;
- боль в мышцах и суставах;
- повышенное артериальное давление;
- обострение хронических болезней;
- бессоница;
- слабость и раздражительность.
Чтобы облегчить свое состояние во время бури, рекомендуется придерживаться правил здорового образа жизни в опасные даты.
- Откажитесь от жирной, острой и жареной еды. Ешьте больше овощей и рыбы.
- Чаще гуляйте пешком на свежем воздухе.
- Откажитесь от алкоголя, сигарет, кофе и энергетиков. Замените их зеленым чаем.
- Принимайте контрастный душ перед сном.
- Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время.