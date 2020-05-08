Видно и без бинокля: ученые нашли недалеко от нас тройную звездную систему с черной дырой в центре

Она находится на расстоянии всего в 1000 световых лет от Земли - ближе к Солнечной системе, чем любая другая из найденных ранее.

Совершенное при помощи нового способа наблюдений открытие заставляет думать, что подобных объектов в относительной близости от Солнечной системы значительно больше, чем полагали до сих пор.

Черная дыра, обнаруженная исследователями из Европейской южной обсерватории в Чили, находится на расстоянии всего в 1000 световых лет от Земли - ближе к Солнечной системе, чем любая другая из найденных раньше, сообщает BBC.

Она располагается к нам настолько близко, что зоркий наблюдатель в Южном полушарии в ясную ночь может увидеть две звезды, вращающиеся вокруг нее, даже без бинокля.

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Расстояние в тысячу световых лет может показаться огромным в земных масштабах, но по космическим меркам это практически рядом.

Для сравнения, черная дыра, расположенная в центре нашей галактики Млечный Путь, находится в 25 тыс. световых лет от Солнца. А черная дыра, которую удалось сфотографировать группе ученых в прошлом году, находится на расстоянии около 50 млн световых лет, или почти 500 квинтиллионов (500 миллионов триллионов) километров.

Черная дыра, об обнаружении которой было объявлено 6 мая, входит в состав созвездия Телескоп и находится в центре тройной звездной системы HR 6819. По любопытному совпадению, ученые обнаружили этот объект, отследив движение обращающейся вокруг него пары звезд при помощи телескопа.

Как сообщал ранее УНИАН, астрономы с помощью Очень большого телескопа провели наблюдения за звездой, которая вращается вокруг сверхмассивной черной дыры.

Как сообщает Европейская южная обсерватория, эти наблюдения показали, что звезда двигается в соответствии с предсказаниями общей теории относительности Эйнштейна. Отмечается, что орбита звезды образует "розетку", а не эллипс, который соответствовал бы ньютоновской теории гравитации. Этот долгожданный результат получен из измерений, проводившихся со все увеличивающейся точностью на протяжении более 30 лет.