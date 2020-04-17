Телескоп зафиксировал "звездный танец" вокруг сверхмассивной черной дыры

Наблюдения показали, что звезда двигается в точном соответствии с предсказаниями общей теории относительности Эйнштейна.

Астрономы с помощью Очень большого телескопа провели наблюдения за звездой, которая вращается вокруг сверхмассивной черной дыры.

Как сообщает Европейская южная обсерватория, эти наблюдения показали, что звезда двигается в соответствии с предсказаниями общей теории относительности Эйнштейна.

Отмечается, что орбита звезды образует "розетку", а не эллипс, который соответствовал бы ньютоновской теории гравитации. Этот долгожданный результат получен из измерений, проводившихся со все увеличивающейся точностью на протяжении более 30 лет.

"Общая теория относительности Эйнштейна предсказывает, что орбита объекта, движущегося в поле тяготения другого объекта, не замкнута, как в случае ньютоновского тяготения, но прецессирует в плоскости орбиты в направлении движения. Этот знаменитый эффект, впервые наблюдавшийся на примере орбиты Меркурия вокруг Солнца, когда-то был первым экспериментальным подтверждением общей теории относительности. Спустя сто лет мы зарегистрировали тот же эффект в движении звезды вокруг компактного радиоисточника Стрелец A* в центре Млечного Пути. Этот наблюдательный прорыв дает очередное доказательство того, что Sagittarius A* должен быть сверхмассивной черной дырой с массой в 4 миллиона масс Солнца", - говорит директор Института внеземной физики Макса Планка (MPE) в Гархинге (Германия) Райнхард Генцель.

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Объект Sgr A* (Стрелец A*), расположенный в 26 000 световых лет от Солнца, и плотное звездное скопление вокруг него - уникальная природная лаборатория для тестирования физических законов в области экстремальных полей тяготения. Одна из звезд этого скопления, S2, в ближайшей точке своей орбиты подходит к сверхмассивной черной дыре на расстояние менее 20 миллиардов километров (что в сто двадцать раз больше расстояния между Солнцем и Землей). Это одна из самых тесно сближающихся со сверхмассивным "монстром" звезд. В точке наибольшего сближения с черной дырой S2 несется в пространстве со скоростью, составляющей почти три процента скорости света, делая один орбитальный оборот за 16 лет.

"Отслеживая движение звезды S2 по орбите вокруг объекта Стрелец A* в течение более двух с половиной десятилетий, мы выполнили тщательнейшие измерения, которые со всей определенностью показали наличие шварцшильдовской прецессии", - говорит Штефан Гиллессен, который проанализировал полученные измерения.

Напомним, ранее ученые выяснили, как во Вселенной появились самые первые черные дыры.