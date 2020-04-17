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Телескоп зафиксировал "звездный танец" вокруг сверхмассивной черной дыры

13:33, 17 апреля 2020
Наука и IT
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Прецессия Шварцшильда: взгляд художника / фото eso.org

Как сообщает Европейская южная обсерватория, эти наблюдения показали, что звезда двигается в соответствии с предсказаниями общей теории относительности Эйнштейна.

Отмечается, что орбита звезды образует "розетку", а не эллипс, который соответствовал бы ньютоновской теории гравитации. Этот долгожданный результат получен из измерений, проводившихся со все увеличивающейся точностью на протяжении более 30 лет.

Орбиты звезд в окрестности черной дыры в центре Млечного Пути / фото eso.org

"Общая теория относительности Эйнштейна предсказывает, что орбита объекта, движущегося в поле тяготения другого объекта, не замкнута, как в случае ньютоновского тяготения, но прецессирует в плоскости орбиты в направлении движения. Этот знаменитый эффект, впервые наблюдавшийся на примере орбиты Меркурия вокруг Солнца, когда-то был первым экспериментальным подтверждением общей теории относительности. Спустя сто лет мы зарегистрировали тот же эффект в движении звезды вокруг компактного радиоисточника Стрелец A* в центре Млечного Пути. Этот наблюдательный прорыв дает очередное доказательство того, что Sagittarius A* должен быть сверхмассивной черной дырой с массой в 4 миллиона масс Солнца", - говорит директор Института внеземной физики Макса Планка (MPE) в Гархинге (Германия) Райнхард Генцель.

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Объект Sgr A* (Стрелец A*), расположенный в 26 000 световых лет от Солнца, и плотное звездное скопление вокруг него - уникальная природная лаборатория для тестирования физических законов в области экстремальных полей тяготения. Одна из звезд этого скопления, S2, в ближайшей точке своей орбиты подходит к сверхмассивной черной дыре на расстояние менее 20 миллиардов километров (что в сто двадцать раз больше расстояния между Солнцем и Землей). Это одна из самых тесно сближающихся со сверхмассивным "монстром" звезд. В точке наибольшего сближения с черной дырой S2 несется в пространстве со скоростью, составляющей почти три процента скорости света, делая один орбитальный оборот за 16 лет.

"Отслеживая движение звезды S2 по орбите вокруг объекта Стрелец A* в течение более двух с половиной десятилетий, мы выполнили тщательнейшие измерения, которые со всей определенностью показали наличие шварцшильдовской прецессии", - говорит Штефан Гиллессен, который проанализировал полученные измерения.

Объект Стрелец A* в созвездии Стрельца / фото eso.org

Напомним, ранее ученые выяснили, как во Вселенной появились самые первые черные дыры.

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