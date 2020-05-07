Астрономы обнаружили ближайшую к Земле черную дыру (видео)

Она расположена на расстоянии тысячи световых лет от Солнца и входит в состав звездной системы, которую можно различить на небе невооруженным глазом.

Коллективу астрономов из Европейской Южной обсерватории (ESO) и других научных учреждений удалось обнаружить ближайшую известную черную дыру звездной массы.

Она расположена на расстоянии тысячи световых лет от Солнца и входит в состав звездной системы, которую можно различить на небе невооруженным глазом. Об этом сообщает ESO.

Открытие было сделано благодаря 2,2-метровому телескопу MPG/ESO, установленному в обсерватории ESO Ла-Силья (Чили). Целью исследователей стала двойная звездная система HR 6819, видимая в созвездии Телескопа и имеющая блеск чуть слабее 5-й величины. В ходе ее изучения астрономы зарегистрировали отклонения в орбитах звезд, вызванные гравитацией невидимого объекта. Его масса как минимум в четыре раза превосходит солнечную. Данные спектрографа FEROS, установленного на телескопе MPG/ESO, показали, что одна из двух звезд системы обращается вокруг невидимого компаньона за 40 дней, а вторая находится на большом расстоянии от этой «внутренней» пары.

Читайте такжеУченые предполагают, что во Вселенной гораздо больше планет с возможной жизнью

Проанализировав результаты наблюдений, ученые пришли к выводу, что третий компонент системы может быть только черной дырой звездной массы, которая почти не взаимодействует со своим окружением и не обладает аккреционным диском. Единственное, что выдает ее присутствие — гравитационное влияние на соседей.

По словам авторов открытия, найденный сверхплотный объект может быть лишь верхушкой айсберга. На данный момент астрономы обнаружили всего несколько десятков черных дыр звездной массы. Почти все они активно поглощают вещество своих компаньонов, что сопровождается активным испусканием рентгеновского излучения, позволяющего идентифицировать подобные пары. В реальности же в Млечном Пути должно содержаться намного больше таких черных дыр. По некоторым оценкам, их общее количество может составлять несколько сотен миллионов.

Обнаружение черной дыры в HR 6819 также может пролить свет на «нестандартное» поведение другой системы, известной под обозначением LB-1. В ее состав входят голубой гигант и сверхкомпактный объект, по всей видимости, также являющийся черной дырой. По мнению ряда астрономов, необычные характеристики системы объясняются тем, что на самом деле она состоит не из двух, а из трех компонентов.