Компания уже привлекла 270 миллионов долларов.

Основатель Amazon Джефф Безос инвестировал в стартап Altos Labs, который разрабатывает технологии по продлению жизни.

Об этом сообщает MIT Tech Review.

Указанная компания уже привлекла 270 миллионов долларов. Владельцы обещают платить сотрудникам от 1 миллиона долларов в год.

Известно, что данный стартап образовали в октябре прошлого года после конференции по антивозрастным биотехнологиям.

Читайте такжеИлон Маск уточнил новую дату полета на ЛунуСреди ученых, которые подключились к разработке – японец Синъя Яманака. В 2012 году он получил Нобелевскую премию за труды по перепрограммированию клеток.

Кроме него, в списке ученых – испанец Хуан Карлос Бельмонте, который уверен, что продолжительность человеческой жизни можно увеличить на 50 лет.

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Автор: Катерина Шварц