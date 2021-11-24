Ученые установили, что его возраст составляет около 4,6 миллиарда лет.

Ученые изучили метеорит, который Дэвид Холе из Австралии случайно нашел в парке Мэриборо в 2015 году с помощью металлоискателя во время поисков золота.

Об этом пишет Science Times.

Найденный камень весил 17 килограммов и вовсе не походил на другие. Мужчина решил, что в нем могут быть золотые самородки и забрал его домой.

Он его пилил, сверлил, обливал кислотой, но результатов это все не приносило. Тогда Холе решил показать свою находку геологам.

Читайте такжеNASA запускает миссию, которая должна сбить астероид и защитить Землю от Армагеддона (видео)В итоге ученые установили, что этот странный камень является настоящим метеоритом. Предварительно его возраст составляет 4,6 миллиарда лет. Метеорит назвали Мэриборо, в честь города, где его нашли.

Ранее сообщалось как мужчина решил "поиграть в археолога" и за несколько часов нашел килограмм золота.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц