В компании подчеркнули, что пульт полностью переработан, у него есть новые кнопки навигации и кнопка питания.

Apple представила улучшенный пульт дистанционного управления вместе с обновленной приставкой Apple TV 4K, которая имеет более мощный процессор, а также способна поддерживать HDR-контент с высокой частотой кадров.

Об этом шла речь на презентации гаджетов Apple 20 апреля, текстовую-трансляцию которой вы можете посмотреть на УНИАН.

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В компании подчеркнули, что пульт полностью переработан, у него есть новые кнопки навигации и кнопка питания, с помощью которой можно включать и выключать телевизор. Он сделан из переработанного алюминия.

Новый пульт будет доступен вместе с новым Apple TV 4K на базе процессора А12 Bionic. Приставка стоит 179 долларов за модель с 32 ГБ или 199 долларов за версию с 64 ГБ.

Он будет доступен для предзаказа с 30 апреля, а релиз выйдет во второй половине мая.

До этого Apple презентовала iPhone 12 в новом фиолетовом цвете.

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Автор: Денис Прядко