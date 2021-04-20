Презентация новинок Apple начнется в 20:00 по киевскому времени.

Сегодня вечером, 20 апреля, компания Apple проведет презентацию своих новых продуктов.

Презентация новинок Apple начнется в 20:00 по киевскому времени.

Технологический гигант, как всегда, держит в секрете новинки, которые собирается показать на презентации, но уже есть несколько предположений.

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Что представит Apple на весенней презентации 20 апреля

Ожидается, что Apple покажет новое поколение планшетов iPad Pro, а также аксессуары для них, например, Apple Pencil.

Также компания может показать поисковый трекер AirTag, но эксперты расходятся во мнении о том, сможем ли мы сегодня увидеть этот продукт. Помимо этого, Apple может презентовать наушники AirPods третьего поколения и новую телевизионную приставку Apple TV.

Где смотреть презентацию Apple

УНИАН проведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия, следить за ней можно здесь.

Официальная онлайн-трансляция будет проходить на YouTube-канале Apple, и на сайте компании.

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Автор: Александр Топчий