Microsoft придется впервые занять денег для покупки Yahoo!

Корпорация Microsoft заявила, что возможно впервые в своей истории привлечет заемные средства для того, чтобы частично профинансировать недружественное поглощение Yahoo!, передает Лента.русо ссылкой на Reuters.

По словам финдиректора Microsoft, корпорация не собирается в ходе сделки потратить все накопленные свободные средства в объеме 21 миллиарда долларов. Он не сообщил, сколько именно собирается занять корпорация.

Microsoft предложила за Yahoo! 44,6 миллиарда долларов деньгами и ценными бумагами. По условиям сделки, владельцы Yahoo! могут либо обменять свою акцию либо на 31 доллар, либо на 0,9509 акции Microsoft. При этом деньгами будет профинансирована только половина сделки - около 22 миллиардов долларов.

Топ-менеджмент Yahoo! пока не выработал позиции по отношению к поглощению. Основной конкурент Microsoft на рынке поисковой рекламы, Google, напротив, заявил, что сделка может затронуть основополагающие принципы интернета - свободу и инновационность.