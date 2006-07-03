Сегодня активизируется опасный компьютерный вирус

Опасный компьютерный вирус НИКСЕМ сегодня активизируется в Интернет.

Несмотря на то, что специалисты придумывают все новые методы борьбы с компьютерными вирусами, злоумышленники неизменно находят новые способы насолить пользователям компьютеров.

Вирус, который угрожает сегодня, является почтовым и в меньшей степени сетевым червем. Он попадает на компьютер либо при открытии вложения к письму, где размещены ссылки на порносайты, либо через «расшаренные» диски. Вирус запускается после загрузки компьютера в третий день любого месяца, разрушая файлы форматов DOC, XLS, ZIP, RAR, PDF и некоторых других.

В первый раз вирус НИКСЕМ обнаружили в январе этого года. Вредоносный код вызвал эпидемию, и антивирусные аналитики прогнозировали массовое уничтожение файлов на инфицированных машинах 3 февраля. Однако ущерб оказался гораздо меньше прогнозируемого. А вскоре специалисты посчитали вирус и вовсе уничтоженным навсегда.

Однако в июне он появился вновь и сегодня угрожает миллионам компьютеров по всему миру. Впрочем, для того, чтобы не пострадать от него, достаточно элементарных мер предосторожности – нужно установить на свой компьютер современный антивирус, а также не открывать подозрительных вложений в электронные письма. Некоторые организации даже приняли решение вовсе не включать сегодня компьютеры.

Обозреватель со ссылкой на Деловую газету "Взгляд"