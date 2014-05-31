Две трети российских родителей тайно следят за своими детьми в соцсетях

Об этом «Ленте.ру» сообщили в антивирусной компании ESET, которая провела соответствующий опрос среди 800 родителей детей до 14 лет.

Выяснилось, что родители следят за поведением детей в соцсетях со своей страницы в соцсети или, зная пароль, заходят в аккаунт ребенка. Еще один метод контроля — общий профиль в социальной сети для всех членов семьи.

Дети, в свою очередь, чтобы избежать контроля, нередко регистрируются под вымышленным именем.

Дети 74 процентов опрошенных зарегистрированы в сети «ВКонтакте», примерно по три процента приходится на Facebook и «Одноклассники», еще два процента делят ресурсы Twitter и Instagram. 18 процентов респондентов сообщили, что их дети вообще не зарегистрированы в соцсетях.

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По данным компании, социальными сетями пользуются 82 процента российских детей.

Для сравнения, в Великобритании, согласно опросу компании VoucherCloud, за поведением детей в соцсетях каким-либо образом следят 86 процентов родителей.

Доля юных пользователей соцсетей в Великобритании примерно такая же, как в России — около 81 процента. Однако предпочтение ресурсов совсем другое. Около 73 процентов пользователей соцсетей 13-16 лет «сидят» в Facebook, 56 процентов — в Twitter, 49 процентов используют Instagram.