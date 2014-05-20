Украина возглавила рейтинг стран по количеству вредоносных сайтов - исследование

По данным отчета, каждый 16-й сайт в Украине содержит вредоносное программное обеспечение, которым потенциально может быть зараженный компьютер пользователя.

«Так, на 1 тыс. хостов приходится 59,2 зараженных сайтов. Это самый высокий показатель в мире, для сравнения, во всей сети интернет в среднем заражен примерно каждый 54-й ресурс», - отмечается в сообщении.

«Киберпреступники продолжают использовать электронную почту для получения выгоды - со всех заблокированных писем 25% были отправлены с целью фишинга, мошенничества или заражения компьютера пользователя», - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, каждый 70-й интернет-ресурс в Украине является мошенническим (фишинговые сайты). При этом более чем каждый двухсотый украинский сайт содержит программы, которые анализируют уязвимости в системе и могут инициировать загрузку нежелательных файлов на компьютер пользователя без его ведома.

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Согласно исследованию, 75% полученных писем являются спамом, несмотря на уменьшение количества нежелательной почты благодаря закрытию нескольких крупных спам-сетей за последние годы.

Справка УНИАН. Корпорация Microsoft (США) является одним из мировых лидеров в разработке программного обеспечения, а также в предоставлении услуг и решений. В Украине работает компания «Майкрософт Украина», в задачи которой входит развитие рынка программного обеспечения, а также внедрение и локализация новейших технологий на территории Украины.

Microsoft выпускает Security Intelligence Report дважды в год, чтобы проинформировать общественность о наиболее распространенные глобальные и региональные киберугрозы с целью защиты людей и организаций, в которых они работают.