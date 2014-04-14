Почти половина пользователей Twitter оказались "мертвыми душами"

Около 44% из 974 млн зарегистрированных пользователей сети микроблогов Twitter никогда не отправляли со своего аккаунта ни одного сообщения (твита), сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследовательской компании Twopcharts.

Аналитики утверждают, что около трети пользователей разместили менее 10 сообщений за все время пребывания на сервисе. При этом 13% пользователей публиковали твиты более 100 раз.

В свою очередь, представители Twitter не подтвердили данные Twopcharts. В компании заявили, что не комментируют статистику, которую собирают третьи лица.

По данным Twitter, сервис имеет 241 млн активных пользователей, которые ежемесячно заходят на ресурс три последних месяца 2013 года. При этом сеть микроблогов под «активностью» не подразумевает обязательную публикацию сообщений.

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Справка УНИАН. Twitter - сервис для публичного обмена короткими (до 140 символов) сообщениями. Система Twitter была создана Джеком Дорси в 2006 году. Штаб-квартира компании размещена в Сан-Франциско (Калифорния, США). Чистая прибыль Twitter в 2013 году составила почти 170 млн долл.



