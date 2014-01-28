Журнал Time запустил счетчик потраченного впустую времени в Facebook

Журнал Time запустил счётчик потраченного впустую времени в Facebook, сообщает Lookatme.ru. Приложение-калькулятор подсчитывает количество проведённого в соцсети времени, исходя из временных меток в постах пользователя.

Хоть Facebook и не показывает информацию, когда пользователь залогинился и когда вышел из программы, это не означает, что у администраторов её нет: приложение Time, к примеру, может подсчитать примерное время, постраченное там, вплоть до даты создания профиля.

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Это приложение сделано к 10-й годовщине сети Facebook, если считать от 4 февраля 2004 года — момента, когда Марк Цукерберг с друзьями в общежитии придумал новый способ объединения людей в интернете. За эти 10 лет соцсеть привлекла 1,1 миллиарда пользователей.