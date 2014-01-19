Билет в один конец: 200 тысяч человек готовы умереть на Марсе

Люди отправятся на Марс, чтобы основать там колонию, пишет Inopressa со ссылкой на Die Welt.

По итогам многоступенчатого отбора должно остаться от 24 до 40 кандидатов, которым предстоит пройти семилетний курс обучения. Затем на Марс должна отправиться первая группа из 4 человек (полет запланирован на 2023 год).

Впоследствии раз в два года организаторы собираются отправлять на Марс пополнение. Возвращение на Землю не планируется. Финансировать миссию голландский предприниматель Бас Лансдорп собирается за счет доходов от продажи прав на просмотр прямой видеотрансляции - сначала из космического корабля, а затем и из колонии.

Специалисты между тем сомневаются в осуществимости этого проекта, отмечает Die Welt. Из-за длительного пребывания в состоянии невесомости (полет продлится не менее 500 дней) люди к моменту прибытия станут вдвое слабее - для освоения Красной планеты им может просто не хватить сил.