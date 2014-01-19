Новозеландские ученые представили новую версию причины смерти Александра Македонского

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на британскую газету The Independent, доктор Лео Шэп из Новозеландского национального центра токсикологии считает, что ”отравление таким ядом, как мышьяк, исключается из возможных причин смерти, так как в таком случае смерть бы наступила слишком быстро”. В то время как ряд исследователей настаивал на том, что смерть полководца была естественной вследствие внезапной болезни, многие эксперты утверждают, что он был отравлен в ходе праздничного ужина.

Согласно новому исследованию, возможным отравляющим веществом могло стать растение Veratrum album или белая чемерица (семейство лилейные), которое вероятнее всего и стало причиной медленной и болезненной смерти македонца. Между тем, доктор Шэп указал, что, несмотря на представленную версию, настоящая причина смерти Александра Македонского все равно не может быть доказана.

Существуют разные предположения, связанные со смертью полководца в Вавилоне. Это могло быть пьянство, брюшной тиф, малярия, острый панкреатит, лихорадка Западного Нила или случайное либо преднамеренное отправление.