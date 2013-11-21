На карты Google Maps добавлены маршруты транспорта для 12 украинских городов

Одна из крупнейших корпораций ІТ-сферы Google добавила на карты Google Maps маршруты общественного транспорта для 12 украинских городов, говорится в сообщении пресс-службы представительства «Google Украина».

Согласно сообщению, с сегодняшнего дня функция «Общественный транспорт» стала доступной для следующих городов: Кривой Рог, Мариуполь, Николаев, Хмельницкий, Луганск, Ивано-Франковск, Черновцы, Кировоград, Сумы, Херсон, Тернополь и Ужгород.

Таким образом, общее количество населенных пунктов Украины, на картах которых интегрирована данная функция, увеличилось до 35 городов, включая все областные центры.

«Благодаря функции «Общественный транспорт» пользователь может выбрать наиболее удобный для себя вид транспорта (метро, автобус, троллейбус или маршрутка), проложить необходимый маршрут от пункта А до пункта В, найти остановки транспорта и получить информацию о примерном времени, которое он потратит на дорогу», - говорится в сообщении пресс-службы.

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По данным компании, всего на Google Maps можно найти информацию о расписании движения общественного транспорта в более 800 городах по всему миру, включая Нью Йорк, Лондон, Токио и Cидней.

Справка УНИАН. Основанная в 1998 г., компания Google является одной из лидирующих веб-корпораций в мире, в частности, владельцем самого известного одноименного поисковика. Штаб-квартира корпорации Google находится в Кремниевой долине в США, представительства компании расположены в Северной Америке, Европе и Азии.

В Украине корпорация представлена компанией «Google Украина».