Google добился в суде права на создание глобальной электронной библиотеки

Интернет-гигант Google может продолжать cоздание глобальной электронной библиотеки Google Books путем оцифровки книг. Такое решение вынес сегодня нью-йоркский судья Дэнни Чин, отклонив иск американской Гильдии писателей, сообщает Russia Today.

Процесс по этому делу начался еще в 2005 году. Гильдия писателей утверждала, что намерение Google оцифровать и сделать доступными миллионы книг нарушает авторские права. На стороне гильдии выступали также крупнейшие продавцы электронных книг в США и Европе.

В 2008 году стороны заключили внесудебное соглашение, по которому Google соглашалась выплатить гильдии $125 млн. Эти деньги должны были пойти на выплату компенсаций писателям, книги которых уже были отсканированы без их согласия. Однако в 2011 году суд эту сделку не одобрил.

На этот раз судья отверг иск гильдии, заявив, что сканирование книг не является нарушением закона, а Google «действует в интересах общества». По его словам, электронная библиотека позволит студентам, учителям, исследователям и другим людям с лёгкостью находить нужные книги, не нарушая при этом авторские права писателей. Между тем, исполнительный директор Гильдии писателей Пол Айкен заявил, что он разочарован решением суда и намерен подать на него апелляцию.

В апреле этого года Google сообщила, что оцифровала уже более 30 млн книг для своей библиотеки. Произведения, отсканированные в рамках проекта Google Books, не выкладываются в Интернет целиком. Если книга защищена авторским правом, то для просмотра доступен лишь отрывок из нескольких абзацев, в котором встречаются ключевые слова, заданные пользователем.