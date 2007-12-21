Китай построил свой первый пассажирский самолет с участием Украины

Сегодня состоялась выкатка нового 70-местного регионального реактивного самолета ARJ21, изготовленного Первой авиационной промышленной корпорацией Китая (AVIC I), в разработке которого принимал участие АНТК им. О.К.Антонова.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АНТК им. Антонова.

В сообщении отмечается, что в соответствии с контрактом, заключенным с китайской стороной, специалисты АНТК им. Антонова провели комплексное проектирование, включая аэродинамическое проектирование суперкритического крыла самолета, геометрическое определение и интегральный анализ прочности конструкции, а также выполнили необходимые испытания в аэродинамических трубах. Испытания в трубе прошли не только модели крыла, но и других агрегатов самолета, а также модели лайнера в целом.

В торжественной церемонии выкатки приняла участие делегация АНТК им. Антонова во главе с генеральным конструктором Дмитрием КИВОЙ.

Как отметил Д.КИВА, «мы высоко ценим положительный опыт взаимодействия с AVIC I в рамках проекта ARJ21. Эта программа стала одним из важных этапов нашего долгосрочного сотрудничества с китайскими самолетостроителями. Сегодня мы продолжаем его развитие».