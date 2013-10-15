Яндекс купил КиноПоиск

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Яндекса.

По данным comScore Media Metrix, ежемесячно сервисом КИноПоиск пользуются 18,6 млн человек со всего мира.

Сервис собрал огромную базу данных о фильмах, актёрах и режиссёрах. Немалую часть контента создают сами пользователи, оставляя комментарии, рецензии и выставляя оценки фильмам. Сейчас на нем есть более 100 млн оценок, и каждый месяц появляется около трёх миллионов новых. Опираясь на эти данные и свои поисковые технологии, Яндекс будет развивать рекомендательные сервисы, учитывающие персональные интересы пользователей. Кроме того, новый контент будет применяться в поиске Яндекса для ответов на вопросы о кино.

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"Сейчас многие выбирают фильмы в интернете. Чтобы помочь людям решить эту задачу, нужны не только технологии, но и знание предмета, — говорит Дмитрий Степанов, руководитель направления медиасервисов Яндекса. – КиноПоиск — это лидирующий сервис о кино, у которого есть огромный запас русскоязычной информации о фильмах, актёрах и режиссёрах, а в команду сервиса входят лучшие эксперты в области".

"Люди хотят получать информацию о фильмах быстро, в удобном виде и на любом устройстве, — говорит Виталий Таций, сооснователь и генеральный директор КиноПоиска. — Технологии и ресурсы Яндекса позволят быстрее развивать КиноПоиск на разных платформах и расширить его возможности, в том числе как рекомендательного сервиса и рекламной площадки".

КиноПоиск продолжит работать по своему обычному адресу — kinopoisk.ru. Яндекс будет также поддерживать и развивать отношения с участниками киноиндустрии, с которыми успешно работала команда КиноПоиска.

Как известно, опыт создания сервиса в сотрудничестве с правообладателями у Яндекса уже есть. В 2010 году компания открыла сервис легальной музыки, контент для которого предоставляют ведущие украинские и зарубежные лейблы.