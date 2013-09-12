Яндекс рассказал о приметах и суевериях украинцев (фото)

Почти две трети таких запросов связаны c суевериями и приметами, например [почему нельзя стричь мужа].

Объяснение суеверным запретам пользователи хотят найти в связи с разными важными событиями в жизни. Например, [почему нельзя жениться в июне], [почему нельзя стричься во время беременности], [почему нельзя крестить первую девочку], [почему нельзя поздравлять заранее]. Также много поверий касается всего, что связано со сном и ночью.

Топ-5 популярных запросов украинцев про суеверные запреты:

Почему нельзя…, смотреть в зеркало ночью, фотографировать спящих, спать ногами к двери, дарить часы, отмечать 40 лет.

Помимо запретов пользователи интересуются поверьями, предсказывающими будущее. За последние шесть месяцев украинцы задали Яндексу более полутора миллиона запросов со словами "примета" и "к чему". Чаще всего искали приметы, связанные со сновидениями, - [к чему снится свадьба], [какая примета если во сне потерял ключи]. Также спрашивали и о событиях, происходящих наяву. Например, [что за примета перегорели одновременно все лампочки в квартире], [голубь залетел в окно какая примета], [к чему чешется левое ухо] или [к чему разбивается зеркало].

Какие еще приметы и суеверия ищут украинцы:

[прикмети коли щось чешется], [суеверие по отправлению поездов в нечётное время в минутах] , [почему нельзя фотографировать младенцев в облаках] , [муха попала в чай примета], [примета чихание правдивая], [примета если ночью загорелся мусорник с цветами со свадьбы то это к чему], [какая примета если в доме цветок декабрист], [что за примета когда читаешь заговор и пошел дождь], [примета если иногда чешутся части лица], [примета красное яблоко подаренное в 1 классе], [примета о белках],

В компании отметили, что учитывались запросы на русском и украинском языках.