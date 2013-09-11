Стало известно время работы нового iPhone 5S (фото)

Аппаратные возможности нового смартфона iPhone 5S существенно возросли по сравнению с прежней моделью iPhone 5. Производительность нового процессора A7 увеличилась приблизительно в 40 раз по сравнению с первой версией iPhone, а скорость обработки графики — в 56 раз, сообщает digit.ru.

В системе появился дополнительный сопроцессор движения M7, который непрерывно измеряет данные о перемещении смартфона iPhone 5S в пространстве, ведя обработку данных, поступающих от акселерометра, гироскопа, компаса.

Тем нее менее, время работы смартфона iPhone 5S осталось практически неизменным по сравнению с прежней моделью. Так, максимальное время интернет-серфинга в сетях 3G/Wi-Fi/LTE составляет, соответственно, 8/10/10 ч. Время прослушивания музыки достигает 40 часов, разговор в сетях 3G достигает 10 часов, время просмотра видео — 10 часов. Максимальное время ожидания в сетях 3G — 250 часов.