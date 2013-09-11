Стали известны цены на iPhone 5C и iPhone 5S без контракта

После конференции в Купертино (Калифорния, США) компания Apple возобновила работу онлайн-магазина Apple Store. В нем указано, что в США незалоченный iPhone 5S стоит столько же, сколько предшественник, iPhone 5, стоил до презентации - 649 долларов, сообщает Digit.ru.

Модели на 32 и 64 Гбайт стоят на 100 и 200 долларов дороже соответственно.

Младшая модель iPhone 5C оказалась не такой уж бюджетной, как предсказывали СМИ. Без контракта в США модели на 16 и 32 гигабайта стоят 550 и 650 долларов соответственно. Зато характеристики этой модели близки к показателям iPhone 5, который 5C заменит.

Впервые в практике Apple, смартфон предыдущего поколения будет снят с продажи. Пока оценить стоимость этой модели трудно, но, по данным WSJ, в Китае модель iPhone 5C будет стоить 733 доллара - очень трудно назвать ее бюджетной.

Для обеих моделей Apple будет предлагать накладки - за 29 долларов для iPhone 5C и за 39 долларов для iPhone 5S в США.