Стремительно растут продажи смартфонов и планшетов (исследование)

Об этом говорится в результатах исследования компании GfK Ukraine, которыми располагает УНИАН.

При этом в сегменте смартфонов рост составил 56%, в то время как объемы продаж других групп телекоммуникационного сектора, как и раньше, падают. В частности, на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года упали продажи мобильных телефонов, факсов – на 17%, стационарных телефонов – на 1%.

Рост объемов продаж на рынке информационных технологий вырос во 2-квартале 2013 года на 14,4% - до 2,56 млрд грн. При этом, по данным GFK, наиболее стремительно продолжают расти продажи медиа-планшетов, которые частично заменяют электронные книжки и ноутбуки, что, по прогнозам экспертов, «может быть одной из причин постепенного падения объема продаж этих групп товаров». Растут также объемы продаж группы мышек и клавиатур, увеличение продаж последних связано со спросом на док-станции с клавиатурой, которые покупают владельцы планшетов. Одновременно растет рынок накопителей, а рынок мониторов, напротив, сокращается.

Объем рынка офисной техники во втором квартале 2013 года показал негативную динамику: по сравнению с показателем второго квартала 2012 года продажи уменьшились на 3,5% - до 184 млн грн. Такая тенденция, по мнению экспертов, обусловлена сокращением продаж принтеров. Объем продаж многофункциональных устройств во втором квартале 2013 года остался стабильным, а рынок сканеров впервые за длительное время продемонстрировал рост.

Справка УНИАН. GFK Ukraine – украинская исследовательская компания, входит в международную исследовательскую сеть GFK Group. В 2011 году объем продаж GFK Group составлял 1,37 млрд евро.