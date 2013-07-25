Крупные компании нанимают хакеров для шпионажа

Как сообщает британская Daily Mail, соответствующий перечень компаний был передан Агентством по вопросам организованной преступности Великобритании Комитету по вопросам внутренних дел британского парламента.

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Вместе с тем, издание отмечает, что этот перечень по требованию Агентства остается непубличным. Доступ к нему имеют лишь члены Комитета по вопросам внутренних дел, при этом сам перечень сохраняется в “безопасной закрытой комнате”, и постоянно находится под надзором.

По данным издания, сначала Агентство требовало даже того, чтобы доступ к документу был открыт лишь председателю Комитета Кейт Вез, поскольку, по мнению полиции, эта информация может нанести вред коммерческим интересам соответствующих компаний и даже нарушить их права.

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В то же время председатель парламентского Комитета по вопросам внутренних дел заявил, что попробует найти пути для обнародования перечня.

“Те компании или отдельные лица, которые либо инструктировали частных следователей нарушать законы, либо ничего не сделали, чтобы остановить это, должны быть привлечены к ответственности”, - цитирует газета Вез.