Французские правозащитники подают в суд на Google и Facebook

В начале июня беглый экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден распространил секретный ордер суда, по которому американские спецслужбы получили доступ ко всем звонкам крупнейшего сотового оператора Verizon, а также данные о сверхсекретной программе американского Агентства нацбезопасности PRISM, позволяющей отслеживать электронные коммуникации на крупнейших сайтах, передает РИА Новости.

Как сообщил агентству Франс Пресс один из адвокатов, ведущих дело, Эммануэль Дауд (Emmanuel Daoud), иск будет подан против неустановленного лица с целью прояснить, какую роль в сборе данных играли такие компании, как Microsoft, Yahoo, Google, Paltak, Facebook, Youtube, Skype, AOL и Apple. Он добавил, что фигурантами дела могут стать и дочерние структуры этих компаний, зарегистрированные во Франции.

По словам правозащитника, на протяжении различных периодов эти компании, вероятно, предоставляли Агентству национальной безопасности (АНБ) и ФБР США свои сервера для сбора данных интернет-клиентов, использующих для общения программы компаний.

В июне Франция завила о намерении оштрафовать Facebook, Twitter и Google+ в случае, если их политика конфиденциальности в течение трех недель не будет приведена в соответствие с законодательством страны. Европейские власти обеспокоены политикой конфиденциальности Google, которая с 1 марта 2012 года объединила личную информацию пользователей из своих различных интернет-служб и упростила правила их использования. Надзорные инстанции ЕС поручили профильному агентству провести анализ новой политики Google.

Ранее Нацкомиссия Франции по информационным технологиям и гражданским свободам (CNIL) сообщала, что нормы конфиденциальности компании не соответствуют европейскому законодательству в отношении защиты личных данных пользователей.