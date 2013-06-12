Американские правозащитники подали в суд на правительство из-за слежки

Истцы призывают правительство отказаться от такой практики, называя ее нарушением прав на свободу общения и конфиденциальность, пишет Радио Свобода.

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Ранее бывший сотрудник спецслужб Эдвард Сноуден рассказал, что Агентство национальной безопасности США занимается сбором данных о телефонных разговорах и интернет-общению, это происходит при посредничестве компаний Verizon, Google и Facebook.

Представитель американских спецслужб во вторник проинформировал конгрессменов о наблюдении, называя его необходимым для защиты граждан США. Он утверждал, что это не нарушает права на частную жизнь.