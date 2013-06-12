Американские правозащитники подали в суд на правительство из-за слежки
08:44, 12 июня 2013Мир
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Американский союз гражданских свобод (одна из ведущих правозащитных групп США) судится с правительством страны из-за слежения за телефонами, электронной почтой и другими электронными коммуникациями миллионов людей.
Американские правозащитники будут судиться с правительством
Истцы призывают правительство отказаться от такой практики, называя ее нарушением прав на свободу общения и конфиденциальность, пишет Радио Свобода.
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Ранее бывший сотрудник спецслужб Эдвард Сноуден рассказал, что Агентство национальной безопасности США занимается сбором данных о телефонных разговорах и интернет-общению, это происходит при посредничестве компаний Verizon, Google и Facebook.
Представитель американских спецслужб во вторник проинформировал конгрессменов о наблюдении, называя его необходимым для защиты граждан США. Он утверждал, что это не нарушает права на частную жизнь.
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