Основатель "ВКонтакте" называет обвинения из Украины нелепыми

"Видеоролики, содержащие детскую порнографию, моментально удаляются из ВКонтакте по жалобам пользователей и служб мониторинга. Даже если они продолжают несколько дней храниться на кеширующих серверах до замещения новым контентом, они недоступны абсолютно для всех пользователей", - написал он на своей страничке в соцсети.

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Дуров также опроверг заявления украинской стороны о том, что подобные ролики с изъятых серверов за 12 дней мог посмотреть 31 миллион человек, добавив, что эта цифра на несколько порядков превышает любые теоретически возможные оценки, а технической возможности подсчитать, сколько уникальных пользователей запрашивало доступ к определенным роликам, не существует, передает РИА "Новости".

Серверы "ВКонтакте" были изъяты 27 июня в Киеве правоохранительными органами Украины. Павел Дуров сообщил, что украинская милиция изъяла оборудование соцсети для следственных действий. По его словам, предлогом послужило то, что на серверах "ВКонтакте" могли храниться финансовые документы некой уклоняющейся от уплаты налогов украинской фирмы.

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Главное управление Министерства доходов и сборов Украины сообщило в среду, что уголовное дело, которое возбудили на Украине по результатам проверки серверов "ВКонтакте", заведено по двум статьям, касающимся распространения порнографии и информации, пропагандирующей насилие, и находится в введении прокуратуры. В настоящее время органы прокуратуры рассматривают вопрос передачи материалов уголовного производства в органы МВД Украины.