Украинская милиция изъяла серверы «ВКонтакте»

Об этом вечером 26 июня сообщил на своей странице технический директор «ВКонтакте» Николай Дуров.

Он пояснил, что серверы были изъяты для следственных действий в рамках расследования уклонения от налогов украинской компанией. Милиция полагает, что на оборудовании могут размещаться финансовые документы этой фирмы.

Николай Дуров подчеркнул, что против «ВКонтакте» никаких обвинений не выдвигалось. Сами серверы, по его словам, предназначались для кэширования аудио- и видеоконтента, что позволяло ускорить их загрузку для украинских пользователей. Гендиректор соцсети Павел Дуров также подчеркнул, что ничего, кроме видео и музыки, на изъятых серверах находиться не могло, передает Лента.ру.

Технический директор «ВКонтакте» также предположил, что изъятие серверов может являться следствием «какой-то разборки между какими-то украинскими телекоммуникационными компаниями». Он не исключил, что милиция потребует от администрации соцсети компенсации за возврат серверов, либо, в случае отказа, продаст изъятое оборудование. Каждый изъятый сервер, отметил Дуров, стоил порядка 25 тысяч долларов.