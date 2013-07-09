Минобороны Японии обвиняет Китай, Россию и КНДР в кибератаках на госучреждения

Так назваемая Белая книга указывает на причастность Китая, России и Северной Кореи к кибератакам на правительственные и военные организации в различных странах мира.

"Участились кибератаки на информационные и коммуникационные сети правительственных и военных институтов различных стран, есть указания на то, что к ним причастны государственные структуры Китая, России и КНДР", - цитирует ежегодник РИА Новости.

В докладе отмечается, что безопасность киберпространства имеет важное значение для безопасности государства и его вооруженных сил.

В июне японская компания Cyber Defence, проанализировав несколько десятков вирусов, которыми были атакованы японские госучреждения, пришла к выводу, что более 60% из них имеют китайский след и были созданы на компьютерах с использованием китайского языка.

Виртуальное пространство в Японии называют пятым театром военных действий после суши, воздуха, моря и космического пространства. Согласно данным полиции страны, только за прошлый год зафиксированы более тысячи кибератак на японские учреждения с применением вирусов, способных похищать информацию из зараженного компьютера.

Белая книга обороны Японии представляет собой ежегодный доклад минобороны о главных вопросах международной и национальной безопасности и ситуации в мире, в регионе за год.