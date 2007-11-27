Google собирается запустить сервис, позволяющий пользователям хранить любые данные на жестких дисках серверов компании, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Wall Street Journal. Доступ к данным будет осуществляться через интернет.

Пользователи смогут хранить на серверах Google любую информацию: от текстовых документов до видеороликов и цифровой музыки. Доступ к хранилищу будет осуществляться напрямую (без участия браузера) с любого компьютера или мобильного устройства при вводе пароля. Пользователи также смогут обмениваться файлами между собой. По данным источников The Wall Street Journal, сервис появится через несколько месяцев.

Источники, близкие к Google, заявляют, что компания планирует предоставлять услуги хранения данных как бесплатно, так и на платной основе. Стоимость услуг и объем доступного дискового пространства пока не разглашается.

Аналогичные услуги уже предоставляют многие крупные компании, например, Yahoo!, Microsoft и AOL. По данным The Wall Street Journal, сервис от Yahoo! недостаточно удобен, поскольку для закачки одного файла требуется преодолеть несколько веб-страниц. Тестовая версия подобного сервиса от Microsoft (Windows Live SkyDrive) не позволяет редактировать документы, а объем доступного дискового пространства ограничен одним гигабайтом.

Большинство сервисов предоставляют на бесплатной основе небольшой объем дискового пространства (от одного до пяти гигабайт). Большая емкость сетевого носителя доступна только за сумму от 10 долларов в месяц. Часть сервисов позволяет редактировать текстовые и табличные документы через браузер, однако только AOL дает доступ к содержимому накопителя через инструментарий Windows.

The Wall Street Journal отмечает, что Google ведет переговоры с владельцами авторских прав по вопросу обмена информацией через новый сервис компании, так как обмен музыкальными файлами может привести к очередному иску к Google от правообладателей.

Напомним, в марте 2006 года в СМИ попала информация о проекте "GDrive" - сетевом накопителе от компании Google. Тогда эта информация спровоцировала возмущение правозащитных организаций, посчитавших, что подобная схема хранения данных нарушает тайну частной жизни. Представители Google заявили, что данные оказались в сети по ошибке, и на тот момент компания не была намерена создавать подобный продукт.