Хакеры взломали "несуществующий" почтовый ящик Тимошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, с электронного адреса tymoshenko@byut.com.ua была осуществлена несанкционированная рассылка с вложенным архивированным файлом.

При этом на корпоративном почтовом сервере ящик с таким именем не зарегистрирован, то есть его нет и не было в природе.

В пресс-службе напомнили, что накануне был взломан почтовый ящик первого заместителя председателя партии «Батькивщина» Александра Турчинова.

Еще раньше хакерским атакам подверглась электронная почта Евгении Тимошенко, Сергея Власенко и Григория Немыри, а также представителей пресс-службы.

«Для нас «серийный» характер подобных хакерских атак очевиден. У этих преступлений, безусловно, один заказчик - на Банковой», - заметили в «Батькивщине».