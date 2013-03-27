На Mail.Ru появились новости на украинском языке

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Mail.Ru Group.

Согласно сообщению, редакторы украинской версии отбирают и публикуют новости украиноязычных СМИ о важнейших и наиболее интересных событиях в стране в сфере политики, экономики, культуры, спорта. Отмечается, что интерфейс Новостей Mail.Ru также переведен на украинский.

Как отметил директор по медийным проектам Mail.Ru Group Анатолий Рожков, еще в 2009 году на сайте появились локальные новости, что, по его мнению, «украинцы восприняли более чем положительно»: с тех пор ежемесячная аудитория, по данным Gemius, в стране выросла в 4,6 раза.

«Мы решили делать Новости Mail.Ru еще более близкими жителям и создали украиноязычную версию», - сказал он.

Выбрать украинскую или русскую версию можно, нажав переключатель языка.

Размер интернет-аудитории в Украине быстро увеличивается: по данным Gemius на декабрь 2012 года, ее объем достиг 15,6 млн пользователей и вырос более чем на 14% за год. Сервисами Mail.Ru Group пользуются свыше 67% интернет-пользователей.

Новости Mail.Ru — один из лидеров рунета среди онлайновых СМИ.

Специальные версии проекта Новости Mail.Ru выходят в Казахстане, Украине (с распределением по регионам), Беларуси, Азербайджане, Молдове, Киргизии, Узбекистане, Эстонии, Латвии, а также в 27 регионах России.