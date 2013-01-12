Wikipedia запускает сайт Wikivoyage

Информацию на нем сможет публиковать любой желающий. О планах по запуску этого ресурса стало известно в августе, его тестовая версия начала работать в ноябре, пишет Газета.Ru.

Официально сайт заработает 15 января.

Как заявил основатель Wikipedia Джимми Уэйлс, сайт не предназначен для получения материальной выгоды, поэтому рекламы на нем не будет, однако будет стандартная информация об отелях, ресторанах и кафе, советы путешественникам.

«Wikivoyage – это проект по созданию свободного, полного, современного и надежного гида для путешественников во всем мире. Где бы путешественники ни встречались, они обмениваются информацией о различных местах. Мы хотим сделать процесс проще и вовлечь в него больше людей», — говорится в сообщении на сайте ресурса.