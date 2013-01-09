Facebook отфильтрует друзей, не пользующихся взаимностью

Об этом сообщает Inside Facebook со ссылкой на представителя компании. Новое правило начало действовать в декабре 2012 года.

Когда подобное будет происходить, пользователь получит соответствующее сообщение в окне уведомлений. Там же будет кнопка, позволяющая вновь включить друга в френдленту.

По словам представителя Facebook, новый фильтр - очередной шаг к тому, чтобы пользователи получали наиболее значимые сообщения. Еще одним шагом в этом направлении является, к примеру, то, что разработчики приложений не могут отправлять уведомление пользователям, которые не заходили на страницу приложения в течение 28 дней.

Пользователи Facebook могут редактировать настройки своих уведомлений на соответствующей странице.